Слишком красивая жена (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Семья Протасовых: учитель литературы Гарик, его жена, врач-педиатр Лена, и юная дочь Аня – ведут скромную жизнь в маленьком городке. Аня профессионально занимается балетом, и после окончания школы ее приглашают в знаменитую танцевальную студию в Москве. Ради карьеры дочери Протасовы всей семьeй переезжают в столицу. Но московская жизнь оказывается вовсе не сладкой. Опытный учитель Гарик вынужден работать сторожем, Лена – медсестрой, а Аню новые коллеги встречают враждебно.

