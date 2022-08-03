Слишком красивая жена. Серия 1
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Слишком красивая жена
1-й сезон
1-я серия

Слишком красивая жена (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Слишком красивая жена. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Семья Протасовых: учитель литературы Гарик, его жена, врач-педиатр Лена, и юная дочь Аня – ведут скромную жизнь в маленьком городке. Аня профессионально занимается балетом, и после окончания школы ее приглашают в знаменитую танцевальную студию в Москве. Ради карьеры дочери Протасовы всей семьeй переезжают в столицу. Но московская жизнь оказывается вовсе не сладкой. Опытный учитель Гарик вынужден работать сторожем, Лена – медсестрой, а Аню новые коллеги встречают враждебно.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.1 КиноПоиск