Слишком красивая жена (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02013, Слишком красивая жена. Серия 1
Мелодрама12+
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О сериале
Семья Протасовых: учитель литературы Гарик, его жена, врач-педиатр Лена, и юная дочь Аня – ведут скромную жизнь в маленьком городке. Аня профессионально занимается балетом, и после окончания школы ее приглашают в знаменитую танцевальную студию в Москве. Ради карьеры дочери Протасовы всей семьeй переезжают в столицу. Но московская жизнь оказывается вовсе не сладкой. Опытный учитель Гарик вынужден работать сторожем, Лена – медсестрой, а Аню новые коллеги встречают враждебно.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- СМРежиссёр
Сергей
Мезенцев
- МКАктриса
Мария
Куликова
- ВКАктёр
Виталий
Кудрявцев
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- ЕОАктриса
Елена
Оболенская
- ЮШАктёр
Юрий
Шлыков
- НЮАктёр
Никита
Юранов
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актёр
Шамиль
Мухамедов
- АВАктёр
Александр
Взметнев
- НТАктриса
Наталья
Третьякова
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АГОператор
Александр
Горулев