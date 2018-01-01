Биография

Наталья Третьякова — актриса театра и кино, родилась в Баку 28 июня 1968 г.В 1990 г. Наталья стала выпускницей АГТИ. Окончив театральный институт вАзербайджане, на протяжении 14 лет работала в Русском драматическом театре им. С. Варгуна. Роли актрисе в кино стали предлагать после ее переезда в Москву в2004 г. Сериалы Натальи Третьяковой, в которых она сыграла небольшие роли, относятся к драматическому жанру. Медицинская драма «Склифосовский» получила награду «Золотой орел» в 2014 году, как лучший телевизионный сериал. Актрисе досталась эпизодическая роль. «Отмена всех ограничений» — еще один сериал с участием Третьяковой, которыйвзволновал зрителей. Роль свахи Наталья Третьякова сыграла в многосерийном фильме «Теща-командир» о настоящей любви и сложном характере бизнесвумен Екатерины. «Провинциальная мадонна» — мелодрама 2017 года, в которой Третьякова играетсудебного исполнителя. В психологической драме «Наживка для ангела» актриседосталась роль директора детского дома. В сериале «Осиное гнездо» Наталья сыграла продавца в киоске. Приключенческая комедия «Волшебник», в которой Наталья Третьякова играет цыганку, вышел в 2017 году.