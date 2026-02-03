9.42024, Сколько стоит любовь. Сезон 1. Серия 2
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Сколько стоит любовь (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Домработница Катя стала невольной причиной разрыва отношений Марины и Максима прямо перед их свадьбой, из-за чего лишилась работы. Бизнесмен Олег Данилов предложил ей фиктивный брак, чтобы забрать сына у бывшей жены. Катя согласилась — гонорар за эту сделку поможет освободить брата от долгов. Став женой Данилова, Катя попала в круговорот событий: неожиданный приезд матери Олега, перед которой надо разыгрывать счастливых молодоженов; преследования Максима; «наезды» бандитов; попытки «бывшей» вернуть Олега… Преодолевая эти препятствия, сможет ли Катя ответить на вопрос — сколько стоит любовь?
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- РБРежиссёр
Руслан
Бальтцер
- ЕЮАктриса
Евдокия
Юшкевич
- ОНАктёр
Олег
Назаров
- ВБАктёр
Василий
Бриченко
- ЭБАктриса
Эрика
Булатая
- ВЦАктёр
Владимир
Царулков
- ЕБАктриса
Елена
Бурханова-Калинина
- МКАктёр
Максим
Кушников
- СКАктёр
Сергей
Коломоец
- АААктриса
Алина
Астровская
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- НРПродюсер
Николай
Романюк
- ИКПродюсер
Инна
Кнышова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ВМПродюсер
Василиса
Митрофанова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АЗМонтажёр
Андрей
Зозуля