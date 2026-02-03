Сколько стоит любовь
Wink
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Сколько стоит любовь
9.42024, Сколько стоит любовь 1 сезон
Мелодрама18+
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Сколько стоит любовь (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Домработница Катя стала невольной причиной разрыва отношений Марины и Максима прямо перед их свадьбой, из-за чего лишилась работы. Бизнесмен Олег Данилов предложил ей фиктивный брак, чтобы забрать сына у бывшей жены. Катя согласилась — гонорар за эту сделку поможет освободить брата от долгов. Став женой Данилова, Катя попала в круговорот событий: неожиданный приезд матери Олега, перед которой надо разыгрывать счастливых молодоженов; преследования Максима; «наезды» бандитов; попытки «бывшей» вернуть Олега… Преодолевая эти препятствия, сможет ли Катя ответить на вопрос — сколько стоит любовь?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сколько стоит любовь»