Домработница Катя стала невольной причиной разрыва отношений Марины и Максима прямо перед их свадьбой, из-за чего лишилась работы. Бизнесмен Олег Данилов предложил ей фиктивный брак, чтобы забрать сына у бывшей жены. Катя согласилась — гонорар за эту сделку поможет освободить брата от долгов. Став женой Данилова, Катя попала в круговорот событий: неожиданный приезд матери Олега, перед которой надо разыгрывать счастливых молодоженов; преследования Максима; «наезды» бандитов; попытки «бывшей» вернуть Олега… Преодолевая эти препятствия, сможет ли Катя ответить на вопрос — сколько стоит любовь?

