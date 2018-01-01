Wink
Сериалы
Сколько стоит любовь
Актёры и съёмочная группа сериала «Сколько стоит любовь»

Актёры и съёмочная группа сериала «Сколько стоит любовь»

Режиссёры

Руслан Бальтцер

Руслан Бальтцер

Режиссёр

Актёры

Евдокия Юшкевич

Евдокия Юшкевич

Актриса
Олег Назаров

Олег Назаров

Актёр
Василий Бриченко

Василий Бриченко

Актёр
Эрика Булатая

Эрика Булатая

Актриса
Владимир Царулков

Владимир Царулков

Актёр
Елена Бурханова-Калинина

Елена Бурханова-Калинина

Актриса
Максим Кушников

Максим Кушников

Актёр
Сергей Коломоец

Сергей Коломоец

Актёр
Алина Астровская

Алина Астровская

Актриса

Сценаристы

Елена Арбузова

Елена Арбузова

Сценарист

Продюсеры

Николай Романюк

Николай Романюк

Продюсер
Инна Кнышова

Инна Кнышова

Продюсер
Марина Тернавская

Марина Тернавская

Продюсер
Александра Виноградова

Александра Виноградова

Продюсер
Василиса Митрофанова

Василиса Митрофанова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер

Монтажёры

Андрей Зозуля

Андрей Зозуля

Монтажёр