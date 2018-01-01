Биография

Олег Назаров — российский актёр и модель. Обладатель узнаваемого образа благодаря рекламным роликам мобильного оператора «Tele2», где он сыграл стильного седовласого героя. Родился в Магадане 12 мая 1985 года. После окончания школы поступил в университет МВД, но вскоре его жизнь изменилась, когда его заметили представители модельного агентства. Модельная карьера Назарова начала стремительно развиваться после того, как он был приглашён на подиум в Кремле. Поездка на Неделю моды в Милан дала толчок к его профессиональному росту, и Олег стал участвовать в показах для таких брендов, как Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferré и Versace. Это позволило ему стать одной из ведущих российских моделей, его лицо появлялось на рекламных баннерах по всей стране. Основал собственную модельную школу для детей. Актёрскую карьеру Олег Назаров начал с небольших эпизодических ролей в фильме «ДухLess» и сериале «СК». Осознавая необходимость улучшить свои профессиональные навыки, он окончил школу актёрского мастерства Freshfilms. В 2021 году он впервые сыграл центральную роль в мелодраме «Созвучия любви». В дальнейшем его фильмография активно пополнялась, и в 2023 году актер исполнил сложную роль в фильме «Когда ты мама», где его герой был противоречивым и многогранным персонажем.