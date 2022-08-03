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Схватка (2014)
1-й сезон
4-я серия

Схватка (2014) (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2014, Схватка (2014). Сезон 1. Серия 4
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Евгений ничего не помнит о своей прошлой жизни. Единственное, что он понял, — он не простой человек. У простых людей дома не хранятся огромные суммы денег и паспорта на разные фамилии. В это же время ФСБ приступило к расследованию дела о семи пропавших молодых людях.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка (2014)»