Схватка (2014) (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Детектив18+
Евгений ничего не помнит о своей прошлой жизни. Единственное, что он понял, — он не простой человек. У простых людей дома не хранятся огромные суммы денег и паспорта на разные фамилии. В это же время ФСБ приступило к расследованию дела о семи пропавших молодых людях.
ЖанрДетектив
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ЮХРежиссёр
Юрий
Харнас
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актриса
Кристина
Казинская
- АЧАктёр
Александр
Чередник
- ДГАктёр
Донатас
Грудович
- Актёр
Андрей
Свиридов
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- КЯАктриса
Ксения
Яковлева
- ВРАктриса
Виктория
Райкова
- ВПАктёр
Виктор
Потапешкин
- СЮСценарист
Сергей
Юдаков
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- СКСценарист
Сергей
Козин
- ОВСценарист
Оксана
Вальд
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ИЕХудожник
Илья
Евдокимов
- СЛХудожница
Светлана
Литвинова
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- Оператор
Олег
Кириченко
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев