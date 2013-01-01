Сила веры (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Тридцатилетняя Вера всю жизнь мечтала стать матерью. Но увы, познать счастье материнства ей не дано. Однажды она обнаруживает, что именно это явилось причиной измены мужа: у него есть другая семья, в которой родился ребенок.
Вера думает, что никогда не простит этого поступка. Однако жизнь заставляет ее изменить свое решение: спустя время бывший муж, вместе с новой женой, гибнут в автомобильной катастрофе, а ребенок, явившийся причиной одиночества Веры, остается сиротой.
Сумеет ли героиня полюбить чужое дитя и понять, что мать это не та, кто родила, а та, кто воспитала?
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- МДАктриса
Марина
Денисова
- Актёр
Никита
Салопин
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- АААктриса
Анжелика
Агурбаш
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- ДПАктёр
Дмитрий
Пустильник
- ИНАктриса
Ирина
Нарбекова
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ВСХудожник
Владлен
Семченков
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- АМОператор
Алексей
Морозов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко