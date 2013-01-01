Сила веры (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сила веры. Серия 1
Сила веры (сериал, 2013) сезон 1 серия 1

2013, Сила веры. Серия 1
Мелодрама

Тридцатилетняя Вера всю жизнь мечтала стать матерью. Но увы, познать счастье материнства ей не дано. Однажды она обнаруживает, что именно это явилось причиной измены мужа: у него есть другая семья, в которой родился ребенок.

Вера думает, что никогда не простит этого поступка. Однако жизнь заставляет ее изменить свое решение: спустя время бывший муж, вместе с новой женой, гибнут в автомобильной катастрофе, а ребенок, явившийся причиной одиночества Веры, остается сиротой.

Сумеет ли героиня полюбить чужое дитя и понять, что мать это не та, кто родила, а та, кто воспитала?

