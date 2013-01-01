Сила любви (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Надежда профессионально занимается бальными танцами. Она не знает другой жизни кроме танцев и буквально посвятила им жизнь. Талант и бешеная работоспособность Надежды приводят к желаемому результату. Ее карьера стремительно идет в гору. Надежда и ее партнер и жених Стас должны ехать на престижный конкурс в Германию. Надежда ни секунды не сомневается, что из Германии они тоже вернутся победителями, а значит и мировыми звездами. И сыграют свадьбу. Но честолюбивые планы Нади на личную жизнь и профессиональный успех рушатся в одну минуту...



Сериал Сила любви 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.