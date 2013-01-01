Сила любви. Серия 2
Сила любви (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Сила любви. Серия 2
Мелодрама12+

О сериале

Надежда профессионально занимается бальными танцами. Она не знает другой жизни кроме танцев и буквально посвятила им жизнь. Талант и бешеная работоспособность Надежды приводят к желаемому результату. Ее карьера стремительно идет в гору. Надежда и ее партнер и жених Стас должны ехать на престижный конкурс в Германию. Надежда ни секунды не сомневается, что из Германии они тоже вернутся победителями, а значит и мировыми звездами. И сыграют свадьбу. Но честолюбивые планы Нади на личную жизнь и профессиональный успех рушатся в одну минуту...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сила любви»