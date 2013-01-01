Сила любви (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыСила любви1-й сезон1-я серия
9.12013, Сила любви. Серия 1
Мелодрама12+
Надежда профессионально занимается бальными танцами. Она не знает другой жизни кроме танцев и буквально посвятила им жизнь. Талант и бешеная работоспособность Надежды приводят к желаемому результату. Ее карьера стремительно идет в гору. Надежда и ее партнер и жених Стас должны ехать на престижный конкурс в Германию. Надежда ни секунды не сомневается, что из Германии они тоже вернутся победителями, а значит и мировыми звездами. И сыграют свадьбу. Но честолюбивые планы Нади на личную жизнь и профессиональный успех рушатся в одну минуту...
6.0 КиноПоиск
- СГРежиссёр
Сергей
Гиргель
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- Актёр
Данила
Якушев
- Актёр
Алексей
Яровенко
- МГАктриса
Марта
Голубева
- АБАктриса
Александра
Богданова
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ЭПАктриса
Эмилия
Пранскуте
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- СКАктриса
Светлана
Клименко
- ОБАктриса
Ольга
Бурлакова
- ЕБСценарист
Елена
Баландина
- АПСценарист
Алена
Платун
- МГСценарист
Михаил
Голденков
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- НГХудожница
Наталья
Гурьянова
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков