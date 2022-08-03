Шулер (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Костик с друзьями осуществляет рисковый план по перехвату инкассаторских денег. Теперь он может отдать дяде долг. Но тот нарушает договор и снова устанавливает свои правила: если Костя выполнит его поручение, то получит деньги и фальшивые паспорта для себя и Екатерины Андреевны.

