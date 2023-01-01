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Шулер

Шулер (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Шулер 1 сезон
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Одесса, 1980 год. У Костика Волошина есть мечта — удрать за кордон — социализм он строить не намерен. Костик ведет двойную жизнь — должность научного сотрудника НИИ — лишь прикрытие для шулерской деятельности, в которой Костик абсолютный профи.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шулер»

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