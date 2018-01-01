Шулер (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
2013, Шулер. Сезон 1 10 серий
Драма18+
Одесса, 1980 год. У Костика Волошина есть мечта — удрать за кордон — социализм он строить не намерен. Костик ведет двойную жизнь — должность научного сотрудника НИИ — лишь прикрытие для шулерской деятельности, в которой Костик абсолютный профи.
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эдуард
Парри
- АФАктёр
Антон
Феоктистов
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актёр
Сергей
Сосновский
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актриса
Юлия
Галкина
- Актёр
Александр
Робак
- НКАктриса
Наталья
Ковалева
- АБАктёр
Автандил
Бежиашвили
- ВЦАктёр
Вадим
Цаллати
- АСАктёр
Александр
Савенков
- МБСценарист
Максим
Белозор
- АГСценарист
Андрей
Галанов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- АБПродюсер
Александр
Безверхий
- ЛЖХудожница
Лариса
Жилко
- ВМХудожница
Власта
Муратова
- ИМОператор
Илья
Мелихов
- АОКомпозитор
Алексей
Остапчук
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак