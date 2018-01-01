Wink
Шулер
1-й сезон

Шулер (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Шулер. Сезон 1 10 серий
Драма18+

О сериале

Одесса, 1980 год. У Костика Волошина есть мечта — удрать за кордон — социализм он строить не намерен. Костик ведет двойную жизнь — должность научного сотрудника НИИ — лишь прикрытие для шулерской деятельности, в которой Костик абсолютный профи.

Жанр
Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

