Шулер (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Одесса, 1980 год. У Костика Волошина есть мечта — удрать за кордон — социализм он строить не намерен. Костик ведет двойную жизнь — должность научного сотрудника НИИ — лишь прикрытие для шулерской деятельности, в которой Костик абсолютный профи.

