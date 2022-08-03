Шулер (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Костик Волошин ведет двойную жизнь: работа научным сотрудником НИИ – всего лишь прикрытие для шулерской деятельности, в которой он абсолютный профи. Скрываясь от авторитетного картежника Гоги, молодой человек прыгает в первый попавшийся поезд, и оказывается в Одессе.

