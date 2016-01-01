Штрафник (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Капитан Игнат Белов возвращается домой после окончания службы. В поезде он встречает преступника Сыча, которого знает с детства. Много лет назад Сыч с малолетними подельниками втянул маленького Игната в ограбление склада с тушeнкой. Получилось так, что Игнат спас Сыча, попавшего в ловушку, но дальше их дороги разошлись. Сыч рад встрече и предлагает Игнату еще раз рискнуть, но тот отказывается. Заподозрив, что «кореш» что-то задумал, Игнат решает ему помешать.





