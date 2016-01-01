Штрафник (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.82016, Штрафник. Сезон 1. Серия 5
Боевик, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Капитан Игнат Белов возвращается домой после окончания службы. В поезде он встречает преступника Сыча, которого знает с детства. Много лет назад Сыч с малолетними подельниками втянул маленького Игната в ограбление склада с тушeнкой. Получилось так, что Игнат спас Сыча, попавшего в ловушку, но дальше их дороги разошлись. Сыч рад встрече и предлагает Игнату еще раз рискнуть, но тот отказывается. Заподозрив, что «кореш» что-то задумал, Игнат решает ему помешать.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актриса
Иева
Андреевайте
- НБАктриса
Наталья
Беляева
- Актёр
Александр
Числов
- Актёр
Михаил
Дорожкин
- Актёр
Максим
Дрозд
- ЭФАктёр
Эдуард
Федашко
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актёр
Олег
Фомин
- Актёр
Константин
Гацалов
- ОГАктёр
Олег
Граф
- ЕГСценарист
Егор
Головенкин
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- БККомпозитор
Борис
Кукоба