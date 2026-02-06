Шоу из шоу. Сезон 1. Серия 3
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9.42024, Шоу из шоу. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу, Реалити - шоу18+
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Шоу из шоу, 1 сезон, 3 серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В каждом выпуске Арсений Попов и Антон Шастун пародируют сразу шесть российских шоу, а помогают им в этом звёздные гости.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Реалити - шоу
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

8.4 КиноПоиск