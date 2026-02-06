WinkСериалыШоу из шоу1-й сезон3-я серия
9.42024, Шоу из шоу. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу, Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Шоу из шоу, 1 сезон, 3 серия
Сезоны и серии
- 18+72 мин
Шоу из шоу
Сезон 1 Серия 1
- 18+73 мин
Шоу из шоу
Сезон 1 Серия 2
- 18+73 мин
Шоу из шоу
Сезон 1 Серия 3
- 18+72 мин
Шоу из шоу
Сезон 1 Серия 4
- 18+69 мин
Шоу из шоу
Сезон 1 Серия 5
- 18+72 мин
Шоу из шоу
Сезон 1 Серия 6
- 18+71 мин
Шоу из шоу
Сезон 1 Серия 7
- 18+72 мин
Шоу из шоу
Сезон 1 Серия 8
- 18+74 мин
Шоу из шоу
Сезон 1 Серия 9
О сериале
В каждом выпуске Арсений Попов и Антон Шастун пародируют сразу шесть российских шоу, а помогают им в этом звёздные гости.
СтранаРоссия
ЖанрТВ-шоу, Реалити - шоу
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
8.4 КиноПоиск