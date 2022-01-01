Серия 8
Wink
Детям
ШКЛТ
1-й сезон
Серия 8
7.92022, Серия 8
ТВ-шоу12+
Истории из жизни школьников в развлекательно-познавательном скетч-шоу для подростков
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

ШКЛТ (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Скетч-шоу о школьниках с самыми невероятными фантастическими сюжетами в самых разных форматах. ШКЛТ – это альманах короткометражных скетчей, среди которых есть как сюжетные истории, так и музыкальные зарисовки и трейлеры вымышленных кинокартин. Они собрали в себе юмор, приключения, узнаваемые ситуации и образовательные элементы. В кастинге шоу участвовали дети и подростки по всей стране, а при создании серий использовались самые современные технологии. Не пропустите сериал «ШКЛТ» – его можно смотреть онлайн на Wink.

Сериал Серия 8 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «ШКЛТ»