Шершни. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Шершни
3-й сезон
5-я серия
8.42021, Yellowjackets
Ужасы, Драма18+
Кристина Риччи и Джульетт Льюис в психологическом триллере о выживании школьниц в лесу
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Шершни (сериал, 2021) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Новые тайны и загадки будут раскрыты: сериал «Шершни», 3 сезон, продолжает анализировать темные проявления человеческой природы, показывая, на что способны люди в экстремальных условиях.

События третьего сезона все также разворачиваются вокруг участниц женской сборной по футболу под названием «Шершни», которые пережили авиакатастрофу в 1996 году. После суровой канадской зимы, полной трудностей и трагедий, прошло уже четверть века, и повзрослевшие девушки пытаются вернуться к обычной жизни. В этом сезоне мы узнаем, как выжившие пережили лютый холод после пожара в их единственном убежище. Акцент делается на том, как прошлое продолжает влиять на настоящее и как главные героини справляются с новыми трудностями.

Не терпится узнать, какие еще испытания ждут этих сильных и одновременно уязвимых женщин? Смотрите мистический сериал «Шершни» (2021) онлайн в подписке Amediateka на Wink!

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шершни»