Шершни (сериал, 2021) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
- 18+49 мин
Шершни
Сезон 3 Серия 1
- 18+54 мин
Шершни
Сезон 3 Серия 2
- 18+51 мин
Шершни
Сезон 3 Серия 3
- 18+55 мин
Шершни
Сезон 3 Серия 4
- 18+51 мин
Шершни
Сезон 3 Серия 5
- 18+49 мин
Шершни
Сезон 3 Серия 6
- 18+51 мин
Шершни
Сезон 3 Серия 7
- 18+53 мин
Шершни
Сезон 3 Серия 8
- 18+47 мин
Шершни
Сезон 3 Серия 9
- 18+54 мин
Шершни
Сезон 3 Серия 10
О сериале
Новые тайны и загадки будут раскрыты: сериал «Шершни», 3 сезон, продолжает анализировать темные проявления человеческой природы, показывая, на что способны люди в экстремальных условиях.
События третьего сезона все также разворачиваются вокруг участниц женской сборной по футболу под названием «Шершни», которые пережили авиакатастрофу в 1996 году. После суровой канадской зимы, полной трудностей и трагедий, прошло уже четверть века, и повзрослевшие девушки пытаются вернуться к обычной жизни. В этом сезоне мы узнаем, как выжившие пережили лютый холод после пожара в их единственном убежище. Акцент делается на том, как прошлое продолжает влиять на настоящее и как главные героини справляются с новыми трудностями.
Не терпится узнать, какие еще испытания ждут этих сильных и одновременно уязвимых женщин? Смотрите мистический сериал «Шершни» (2021) онлайн в подписке Amediateka на Wink!
Рейтинг
- ЭСРежиссёр
Эва
Сёрхёуг
- ДфРежиссёр
Дэйзи
фон Шерлер Майер
- ДМРежиссёр
Дипа
Мехта
- Актриса
Мелани
Лински
- ТСАктриса
Тони
Сайпресс
- СНАктриса
Софи
Нелисс
- ДСАктриса
Джасмин
Савой Браун
- СТАктриса
Софи
Тэтчер
- СХАктриса
Сэмми
Ханратти
- СКАктёр
Стивен
Крюгер
- УКАктёр
Уоррен
Коул
- КИАктриса
Кортни
Итон
- ЛХАктриса
Лив
Хьюсон
- БНСценарист
Барт
Никерсон
- РМСценарист
Рич
Монахэн
- БНПродюсер
Барт
Никерсон
- БКХудожник
Брайан
Кэйн
- КДМонтажёр
Кевин
Д. Росс
- КММонтажёр
Киндра
Марра
- Оператор
Тревор
Форрест
- ФДОператор
Франсуа
Дажене
- АУКомпозитор
Анна
Уоронкер
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен