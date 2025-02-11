Шершни (сериал, 2021) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Новые тайны и загадки будут раскрыты: сериал «Шершни», 3 сезон, продолжает анализировать темные проявления человеческой природы, показывая, на что способны люди в экстремальных условиях.



События третьего сезона все также разворачиваются вокруг участниц женской сборной по футболу под названием «Шершни», которые пережили авиакатастрофу в 1996 году. После суровой канадской зимы, полной трудностей и трагедий, прошло уже четверть века, и повзрослевшие девушки пытаются вернуться к обычной жизни. В этом сезоне мы узнаем, как выжившие пережили лютый холод после пожара в их единственном убежище. Акцент делается на том, как прошлое продолжает влиять на настоящее и как главные героини справляются с новыми трудностями.



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