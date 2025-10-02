Семья. Сезон 1. Серия 37
Wink
Сериалы
Семья
1-й сезон
37-я серия
9.22023, Aile
Мелодрама, Драма18+
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Семья (сериал, 2023) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Турецкий сериал «Семья» (1 сезон) — это эмоциональная драма, в которой на фоне красивой истории любви разворачивается борьба с мафией и тяжелым наследием прошлого.

Случайная встреча меняет жизни главных героев. Наследник могущественного клана Аслан связан с клубным бизнесом и теневыми делами. Снаружи он холоден и сдержан, но внутри борется с грузом ответственности и чужих ожиданий. Девин — независимая и целеустремленная женщина, которая с ранних лет научилась сама справляться с трудностями. Между молодыми людьми быстро возникает сильное чувство, но оно становится не просто романом, а испытанием на прочность. Девин — психолог, она берется помочь Аслану, и через сессии он открывает перед ней свои внутренние страхи и травмы. Однако чем сильнее парень и девушка сближаются, тем активнее вмешиваются родственники Аслана, для которых важнее власть, контроль и традиции, чем его личное счастье.

«Семья» (сериал, 1 сезон) — это сплав романтики, криминала и психологической драмы, где главная интрига заключается в том, смогут ли два человека из разных миров построить общее будущее, несмотря на давление окружающих. Смотреть сериал «Семья», 1 сезон, приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Страна
Турция
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семья»