Семья (сериал, 2023) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Турецкий сериал «Семья» (1 сезон) — это эмоциональная драма, в которой на фоне красивой истории любви разворачивается борьба с мафией и тяжелым наследием прошлого.
Случайная встреча меняет жизни главных героев. Наследник могущественного клана Аслан связан с клубным бизнесом и теневыми делами. Снаружи он холоден и сдержан, но внутри борется с грузом ответственности и чужих ожиданий. Девин — независимая и целеустремленная женщина, которая с ранних лет научилась сама справляться с трудностями. Между молодыми людьми быстро возникает сильное чувство, но оно становится не просто романом, а испытанием на прочность. Девин — психолог, она берется помочь Аслану, и через сессии он открывает перед ней свои внутренние страхи и травмы. Однако чем сильнее парень и девушка сближаются, тем активнее вмешиваются родственники Аслана, для которых важнее власть, контроль и традиции, чем его личное счастье.
«Семья» (сериал, 1 сезон) — это сплав романтики, криминала и психологической драмы, где главная интрига заключается в том, смогут ли два человека из разных миров построить общее будущее, несмотря на давление окружающих. Смотреть сериал «Семья», 1 сезон, приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Рейтинг
- ГУРежиссёр
Гёкчен
Уста
- Актёр
Ибрагим
Челиккол
- ООАктриса
Озге
Озпиринчджи
- КТАктёр
Кыванч
Татлыту
- ССАктриса
Серенай
Сарыкая
- НСАктриса
Нур
Сюрер
- НИАктёр
Нежат
Ишлер
- ДЭАктриса
Джанан
Эргюдер
- ЮГАктриса
Юсра
Гейик
- УУАктёр
Умутжан
Утебай
- ИТАктриса
Ипек
Тенолджай
- ИЧАктриса
Ипек
Чичек
- ЭГАктриса
Эмель
Гёксу
- АЮАктёр
Абдуррахман
Юнусолу
- ДПАктриса
Дефне
Пиричджи
- ЛЮАктёр
Левент
Юльген
- ЭИСценарист
Эрди
Исик
- Продюсер
Керем
Чатай
- ККПродюсер
Каан
Курбаноглу
- ТЫКомпозитор
Тойгар
Ышыклы