Семья (сериал, 2023) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

Турецкий сериал «Семья» (1 сезон) — это эмоциональная драма, в которой на фоне красивой истории любви разворачивается борьба с мафией и тяжелым наследием прошлого.



Случайная встреча меняет жизни главных героев. Наследник могущественного клана Аслан связан с клубным бизнесом и теневыми делами. Снаружи он холоден и сдержан, но внутри борется с грузом ответственности и чужих ожиданий. Девин — независимая и целеустремленная женщина, которая с ранних лет научилась сама справляться с трудностями. Между молодыми людьми быстро возникает сильное чувство, но оно становится не просто романом, а испытанием на прочность. Девин — психолог, она берется помочь Аслану, и через сессии он открывает перед ней свои внутренние страхи и травмы. Однако чем сильнее парень и девушка сближаются, тем активнее вмешиваются родственники Аслана, для которых важнее власть, контроль и традиции, чем его личное счастье.



«Семья» (сериал, 1 сезон) — это сплав романтики, криминала и психологической драмы, где главная интрига заключается в том, смогут ли два человека из разных миров построить общее будущее, несмотря на давление окружающих. Смотреть сериал «Семья», 1 сезон, приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

