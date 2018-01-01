Wink
Актёры и съёмочная группа сериала «Семья»

Режиссёры

Гёкчен Уста

Gökçen Usta
Режиссёр

Актёры

Ибрагим Челиккол

Ibrahim Celikkol
АктёрAslan
Озге Озпиринчджи

Özge Özpirinçci
Актриса
Кыванч Татлыту

Kıvanç Tatlıtuğ
АктёрAslan Soykan
Серенай Сарыкая

Serenay Sarikaya
АктрисаDevin Akin
Нур Сюрер

Nur Sürer
АктрисаHülya Soykan
Нежат Ишлер

Nejat Isler
АктёрCihan Soykan
Джанан Эргюдер

Canan Erguder
АктрисаLeyla Soykan Sayici
Юсра Гейик

Yüsra Geyik
АктрисаYagmur Akin
Умутжан Утебай

Umutcan Ütebay
АктёрEko
Ипек Тенолджай

Ipek Tenolcay
АктрисаNese
Ипек Чичек

Ipek Çiçek
АктрисаCeylan Soykan
Эмель Гёксу

Emel Göksu
АктрисаSeher Soykan
Абдуррахман Юнусолу

Abdurrahman Yunusoglu
АктёрTurgut
Дефне Пиричджи

Defne Piriçci
АктрисаZeynep
Левент Юльген

Levent Ülgen
АктёрIbrahim Soykan (Ibo)

Сценаристы

Эрди Исик

Erdi Isik
Сценарист

Продюсеры

Керем Чатай

Kerem Çatay
Продюсер
Каан Курбаноглу

Kaan Kurbanoglu
Продюсер

Композиторы

Тойгар Ышыклы

Toygar Isikli
Композитор