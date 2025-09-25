Семья. Сезон 1
Семья (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Aile 20 серий
Мелодрама, Драма18+

Контент станет доступным 25.09.2025

Пути Девин и Аслана пересеклись по воле случая во время поездки. Он — наследник богатого клана с загадочным клубным бизнесом, а она вынуждена сама пробивать себе дорогу и заботиться о сестре. У двух случайных знакомых из разных миров оказывается общая проблема — семейные трудности. Девин начинает консультировать Аслана как психолог. Их чувства друг к другу становятся той силой, которая способна пошатнуть даже мафию. Но властные родственники Аслана продолжают усложнять ему жизнь.

Турция
Криминал, Драма, Мелодрама

