Семья (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Семья
1-й сезон
3-я серия
9.22023, Aile
Мелодрама, Драма18+
Пути Девин и Аслана пересеклись по воле случая во время поездки. Он — наследник богатого клана с загадочным клубным бизнесом, а она вынуждена сама пробивать себе дорогу и заботиться о сестре. У двух случайных знакомых из разных миров оказывается общая проблема — семейные трудности. Девин начинает консультировать Аслана как психолог. Их чувства друг к другу становятся той силой, которая способна пошатнуть даже мафию. Но властные родственники Аслана продолжают усложнять ему жизнь.

Страна
Турция
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

