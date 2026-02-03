9.22023, С холодным сердцем. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
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С холодным сердцем (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Свою жизнь Вера посвятила семье — мужу Сергею, сыну Толе и падчерице Ире. Сергей, полковник в отставке, после службы занялся бизнесом, приобрел дом, в котором Вера хранит уют и любовь. Все выглядело бы идеально в этой истории, если бы не одно обстоятельство — за 20 лет совместной жизни Вера не обрела статус официальной жены. И, после внезапной смерти гражданского мужа, потеряла всё, потому что слово не стоит ровным счётом ничего. Все переосмыслить и узнать себя заново героине помогут подруга, случайная знакомая и новый владелец ее бывшего дома.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- АРАктриса
Анна
Роскошная
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- ДГАктёр
Дмитрий
Грачев
- Актёр
Виктор
Рябов
- НХАктриса
Наталья
Худякова
- ЕКАктёр
Евгений
Кениг
- Актриса
Наталья
Тищенко
- НЩСценарист
Николай
Щербаков
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- ИЛПродюсер
Илона
Лакоба
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- НКПродюсер
Наталия
Короткова
- ДДПродюсер
Дмитрий
Дрешин
- ИГХудожник
Игорь
Гембель-Зайкин
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков