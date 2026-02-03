С холодным сердцем. Сезон 1. Серия 1
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С холодным сердцем
1-й сезон
1-я серия
9.22023, С холодным сердцем. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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С холодным сердцем (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Свою жизнь Вера посвятила семье — мужу Сергею, сыну Толе и падчерице Ире. Сергей, полковник в отставке, после службы занялся бизнесом, приобрел дом, в котором Вера хранит уют и любовь. Все выглядело бы идеально в этой истории, если бы не одно обстоятельство — за 20 лет совместной жизни Вера не обрела статус официальной жены. И, после внезапной смерти гражданского мужа, потеряла всё, потому что слово не стоит ровным счётом ничего. Все переосмыслить и узнать себя заново героине помогут подруга, случайная знакомая и новый владелец ее бывшего дома.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «С холодным сердцем»