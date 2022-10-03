Мелодрама о женщине, которая приспосабливается к самостоятельной жизни после того, как ее бросил муж, а поможет ей в этом женщина, которую героиня сбила на машине. Марина замужем уже 15 лет. Супруг для нее – центр всей жизни, но однажды он уходит от Марины к беременной любовнице. Она совершенно не умеет жить одна и не понимает, что делать дальше. Однажды, сев за руль машины, она сбивает Галину, энергичную женщину себе на уме, которую Марине приходится приютить в своей квартире вместе с ее 17-летней дочерью. Галина, разузнав обстоятельства, решает сделать все, чтобы помочь Марине познать жизнь после брака. Как женщины будут поддерживать друг друга, преодолевая жизненные кризисы, узнаете из сериала 2021 года «С кем поведешься», смотреть который можно онлайн на Wink

