Биография

Ли Берлинская — украинская актриса и певица. Родилась 3 марта 1985 года. Училась на отделении «Артист театра кукол» в Ярославском государственном театральном институте. В кино дебютировала спустя год после получения диплома: стартом в карьере стал украинский триллер «Дневники Темного». Сегодня творческая биография Ли Берлинской насчитывает более 20 работ в кино. Актриса получила известность благодаря главным ролям в проектах «Вместе навсегда», «Отдел 44», «Певица», «Возвращение к себе», «С волками жить», «Доктор Вера», «С кем поведешься». Также Берлинская профессионально занимается вокалом. Как певица она ярко проявила себя в третьем сезоне музыкального шоу «Х-Фактор».