Розыск - 2. Серия 6
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Розыск - 2 (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Розыск - 2. Серия 6
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Во второй части сериала в отделе внутренних дел, уголовным розыском которого руководит Денис Попов, произошло не так уж много перемен.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Розыск - 2»