Робинзон Крузо. Сезон 1. Серия 2
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Робинзон Крузо
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Робинзон Крузо (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.32008, Crusoe
Драмы, Приключения12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Это рассказ о Робинзоне Крузо, по легендарному роману Даниеля Дефо. Молодой человек оставляет свою любовь, только чтоб отправиться в путешествие, и в результате терпит крушение на тропическом острове, где проживет 28 лет, полностью оторванный от привычной жизни. От сумасшествия его удерживают лишь любовь к жене и дружба с Пятницей. На острове Крузо столкнется с врагами и покорит стихии.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Робинзон Крузо»

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