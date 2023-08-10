WinkСериалыРобинзон Крузо1-й сезон3-я серия
Робинзон Крузо (сериал, 2008) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.52008, Crusoe
Драма, Приключения12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
- 12+45 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 1
- 12+40 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 2
- 12+41 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 3
- 12+41 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 4
- 12+41 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 5
- 12+41 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 6
- 12+41 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 7
- 12+41 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 8
- 12+42 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 9
- 12+42 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 10
- 12+41 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 11
- 12+42 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 12
- 12+42 мин
Робинзон Крузо
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Это рассказ о Робинзоне Крузо, по легендарному роману Даниеля Дефо. Молодой человек оставляет свою любовь, только чтоб отправиться в путешествие, и в результате терпит крушение на тропическом острове, где проживет 28 лет, полностью оторванный от привычной жизни. От сумасшествия его удерживают лишь любовь к жене и дружба с Пятницей. На острове Крузо столкнется с врагами и покорит стихии.
СтранаВеликобритания, США, ЮАР, Канада
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Хелен
Шейвер
- ДКРежиссёр
Дуан
Кларк
- Актёр
Сэм
Нил
- ФУАктёр
Филип
Уинчестер
- ТААктёр
Тонгай
Арнольд Чириса
- АУАктриса
Анна
Уолтон
- МДАктёр
Марк
Декстер
- ММАктриса
Миа
Маэстро
- КБАктёр
Киран
Бью
- ЭБАктриса
Эльза
Бодл
- Актёр
Шон
Бин
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- СГСценарист
Стивен
Галлахер
- ДОСценарист
Дэбби
Оутс
- НФСценарист
Ник
Фишер
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- ЭСХудожница
Энни
Саймонс
- СММонтажёр
Стейн
Мирстед
- ДХМонтажёр
Дженни
Хикс
- ДСКомпозитор
Джеймс
Сеймур Бретт