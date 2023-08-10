Робинзон Крузо (сериал, 2008) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Это рассказ о Робинзоне Крузо, по легендарному роману Даниеля Дефо. Молодой человек оставляет свою любовь, только чтоб отправиться в путешествие, и в результате терпит крушение на тропическом острове, где проживет 28 лет, полностью оторванный от привычной жизни. От сумасшествия его удерживают лишь любовь к жене и дружба с Пятницей. На острове Крузо столкнется с врагами и покорит стихии.



