Робинзон Крузо. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Робинзон Крузо
1-й сезон
1-я серия

Робинзон Крузо (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.52008, Crusoe
Драма, Приключения12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это рассказ о Робинзоне Крузо, по легендарному роману Даниеля Дефо. Молодой человек оставляет свою любовь, только чтоб отправиться в путешествие, и в результате терпит крушение на тропическом острове, где проживет 28 лет, полностью оторванный от привычной жизни. От сумасшествия его удерживают лишь любовь к жене и дружба с Пятницей. На острове Крузо столкнется с врагами и покорит стихии.

Страна
Великобритания, США, ЮАР, Канада
Жанр
Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Робинзон Крузо»