5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Подобно другим народам древности, греки обожествляли силы и стихии природы. Их боги, населявшие Олимп, как и простые смертные, испытывали любовь и ненависть, были завистливыми и жадными, добрыми и отзывчивыми. О жизни богов повествуют древнегреческие мифы. «Миф» в переводе с греческого означает «рассказ», «предание». Мифы объясняли мир, они являлись своеобразными духовными наставниками, учили и воспитывали. На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с удивительными мифами Древней Греции, узнаете о жизни богов и героев.



Сериал Религия древних греков 4 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.