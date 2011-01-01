5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

В древние времена в Греции жили сказители, знавшие множество преданий о богах и героях. Они странствовали по городам и на пирах рассказывали нараспев под звуки лиры древние мифы. Таким сказителем был Гомер, автор двух поэм ; «Илиада» и «Одиссея». Достоверных сведений о жизни Гомера не сохранилось. Сами греки не знали, где и когда он жил. Семь городов спорили между собой за честь называться родиной Гомера. Вероятнее всего, Гомер жил в VIII веке до н. э. Существовала легенда о том, что Гомер был слепым. Он собрал и переработал сведения о Троянской войне, которые были записаны в VI веке до н. э. На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с героями Троянской войны, образ которых Гомер запечатлел на века в своей бессмертной поэме «Илиада» (Илионом в древности называли Трою).



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