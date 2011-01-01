Поэма Гомера «Одиссея»
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древняя Греция
Поэма Гомера «Одиссея»

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

7.52011, Поэма Гомера «Одиссея»
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

На сегодняшнем занятии мы познакомимся с поэмой Гомера «Одиссея», основным сюжетом которой являются странствия Одиссея, царя острова Итака, возвращавшегося домой после взятия греками Трои. «Сладостней нет ничего нам отчизны и родичей наших», ; не уставал повторять Одиссей. Однако боги преследовали его, долгих десять лет скитался он по морям, пока не увидел берега своей Итаки.

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