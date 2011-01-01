WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревняя ГрецияМикены и Троя
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
7.52011, Микены и Троя
Образовательные0+
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Сюжет
После гибели критской цивилизации начался расцвет микенской культуры. Об этом периоде греческой истории мы узнаем из мифов о Троянской войне, сведения из которых подтверждаются археологическими находками. Всю свою жизнь немецкий ученый-самоучка Генрих Шлиман посвятил поиску загадочной Трои, именно ему принадлежит честь открытия древней Трои и Микен. На сегодняшнем занятии мы вслед за Шлиманом посетим развалины древних Микен и Трои, узнаем о мифологических и исторических причинах начала войны греков и троянцев.
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