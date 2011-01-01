Микенская культура. Первая европейская цивилизация
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древняя Греция
Микенская культура. Первая европейская цивилизация

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

7.52011, Микенская культура. Первая европейская цивилизация
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

На занятии рассмотрим особенности зарождения, существования и развития микенской цивилизации; познакомимся с обычаями и традициями этой культуры; рассмотрим особенности строения зданий и ведения войн. Постараемся разобраться в причинах исчезновения данной культуры.

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