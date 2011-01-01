WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревняя ГрецияМикенская культура. Первая европейская цивилизация
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
7.52011, Микенская культура. Первая европейская цивилизация
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
Сюжет
На занятии рассмотрим особенности зарождения, существования и развития микенской цивилизации; познакомимся с обычаями и традициями этой культуры; рассмотрим особенности строения зданий и ведения войн. Постараемся разобраться в причинах исчезновения данной культуры.
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