5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

На занятии рассмотрим особенности зарождения, существования и развития микенской цивилизации; познакомимся с обычаями и традициями этой культуры; рассмотрим особенности строения зданий и ведения войн. Постараемся разобраться в причинах исчезновения данной культуры.



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