Греки и критяне
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Древняя Греция
Греки и критяне

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

7.52011, Греки и критяне
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Более трёх с половиной тысяч лет назад в Европе, на юге Балканского полуострова, поселились греческие племена. Значительную часть Греции ; страны, которую они населяли, покрывают крутые и обрывистые горы. Они делят Грецию на изолированные друг от друга области. Больших и полноводных рек в Греции нет. Со всех сторон, кроме северной, её омывают моря. На морях много островов, самый крупный из них ; Крит. В те далёкие времена в Греции существовали независимые города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с древнейшей историей Греции.

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