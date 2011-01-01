5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Более трёх с половиной тысяч лет назад в Европе, на юге Балканского полуострова, поселились греческие племена. Значительную часть Греции ; страны, которую они населяли, покрывают крутые и обрывистые горы. Они делят Грецию на изолированные друг от друга области. Больших и полноводных рек в Греции нет. Со всех сторон, кроме северной, её омывают моря. На морях много островов, самый крупный из них ; Крит. В те далёкие времена в Греции существовали независимые города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с древнейшей историей Греции.



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