Ребенок с гарантией. Серия 2
Wink
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Ребенок с гарантией
1-й сезон
2-я серия
9.02021, Ребенок с гарантией. Серия 2
Мелодрамы18+

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Ребенок с гарантией (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Агния — успешная адвокатесса. У нее есть деньги и любимый муж, но нет детей из-за проблем со здоровьем. Ребенка из детдома она брать не хочет — боится, что он может оказаться больным. Однажды она встречает беременную женщину, готовую отдать своего малыша, но все это оказывается лишь частью интриги, которая способна полностью разрушить Агнии жизнь.

Сериал Ребенок с гарантией 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ребенок с гарантией»