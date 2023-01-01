Ребенок с гарантией (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Агния — успешный адвокат. У нее есть деньги и любимый муж, но нет детей из-за проблем со здоровьем. Ребенка из детдома она брать не хочет — боится, что он может оказаться больным. Однажды она встречает беременную женщину, готовую отдать своего малыша, но все это оказывается лишь частью интриги, которая способна полностью разрушить Агнии жизнь.



Все сезоны сериала Ребенок с гарантией смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.