Биография

Дарья Храмцова – российская актриса, пришедшая в кино с цирковой арены. Родилась Дарья в маленьком провинциальном городе в Тверской области в 1988 году. С 4-летнего возраста девочка занималась в секции спортивной гимнастики. После школы поступила в знаменитое цирковое училище им. Румянцева, стала воздушной гимнасткой. Работала в цирке, выступала не только в России, но и в Европе. Девушку ждало прекрасное будущее, но серьезная травма перечеркнула все мечты Даши. Пришлось учиться новой специальности. После окончания института им. Литовчина Храмцова работала на телевидении в различных проектах, в том числе в программе «Рожденные в СССР». Позднее окончила курсы при ГИТИСе. В личной жизни Храмцовой было неприятное событие – бракоразводный процесс. Но У Дарьи есть любимый «мужчина» – сын Платон, которого актриса часто берет с собой на съемки. Первую роль в кино Дарья Храмцова сыграла в популярной картине «Стиляги». Следующим фильмом Храмцовой стала «Закрытая школа». Дарья – универсальная актриса. Она самостоятельно выполняет сложнейшие трюки, не боится высоты, владеет стрелковым оружием и боевыми приемами борьбы. Кроме того, девушка – отважная байкерша. В ее послужном списке много мистических кинолент. Она снималась в фильме «Корабль» и фантастической картине «Граница времени». Из последних работ актрисы следует отметить комедию «Только не они» и драму «Т-34».