WinkСериалыРеабилитация1-й сезон4-я серия
Реабилитация (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.32020, Реабилитация. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Катя Михайлова – один из лучших реабилитологов страны, к ней обращаются за помощью сотни, но себе она помочь не может. Травма двадцатилетней давности, которую нанес выпивший мажор Влад, не дает о себе забыть – Катя ходит, опираясь на палочку. Она вынуждена принимать сильные обезболивающие.
Серьезные проблемы на работе, качели чувств и переживаний отбрасывают Катю к начальной точке, но теперь с невыносимой болью она уже один на один. В итоге – любовь не только помогает Кате воспрянуть духом и решиться на серьезную операцию, но и обрести настоящее счастье.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АЧРежиссёр
Алина
Чеботарева
- Актриса
Ольга
Морозова
- Актриса
Анна
Кузина
- ЕТАктриса
Евгения
Треско
- СДАктёр
Сергей
Деревянко
- Актёр
Всеволод
Болдин
- АШАктриса
Анастасия
Шульга
- АНАктёр
Алексей
Нагрудный
- ПКАктёр
Петр
Крылов
- Актёр
Павел
Вишняков
- ОААктриса
Оксана
Архангельская
- АКСценарист
Алена
Купцова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АГПродюсер
Ася
Гойзман
- ВБПродюсер
Виктория
Бурдукова
- ТЛХудожница
Татьяна
Лаптева-Кондратова
- ДСКомпозитор
Дмитрий
Саратский