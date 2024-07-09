Реабилитация (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Реабилитация. Сезон 1. Серия 1
2020, Реабилитация. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама

Катя Михайлова – один из лучших реабилитологов страны, к ней обращаются за помощью сотни, но себе она помочь не может. Травма двадцатилетней давности, которую нанес выпивший мажор Влад, не дает о себе забыть – Катя ходит, опираясь на палочку. Она вынуждена принимать сильные обезболивающие.
Серьезные проблемы на работе, качели чувств и переживаний отбрасывают Катю к начальной точке, но теперь с невыносимой болью она уже один на один. В итоге – любовь не только помогает Кате воспрянуть духом и решиться на серьезную операцию, но и обрести настоящее счастье.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

