Реабилитация (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Катя Михайлова – один из лучших реабилитологов страны, к ней обращаются за помощью сотни, но себе она помочь не может. Травма двадцатилетней давности, которую нанес выпивший мажор Влад, не дает о себе забыть – Катя ходит, опираясь на палочку. Она вынуждена принимать сильные обезболивающие.

Серьезные проблемы на работе, качели чувств и переживаний отбрасывают Катю к начальной точке, но теперь с невыносимой болью она уже один на один. В итоге – любовь не только помогает Кате воспрянуть духом и решиться на серьезную операцию, но и обрести настоящее счастье.

