Биография

Павел Вишняков — российский актер театра и кино. Родился в Минске 10 июня 1983 года. После окончания школы Павел хотел поступать в педагогический институт, пока его не увлек КВН, который и стал трамплином к сценическому будущему. В 2004 году он окончил Белорусскую государственную академию искусств, после которой успел поработать в нескольких театрах. Среди самых известных пьес с участием Вишнякова постановки «Калигула», «Жестокие игры» и «Фауст». Сразу после окончания вуза у Павла Вишнякова случился дебют на ТВ — актер сыграл в сериале «Небо и земля» 2004 года. Далее последовали роли в фильме «Я помню» и сериалах «Пантера» и «Журов». Вишняков известен по таким проектам, как «Доктор Надежда», «Бедные родственники» и «Возвращение Мухтара».