Биография

Алексей Нагрудный – российский актер, ведущий телевизионных программ и талантливый музыкант, родился в апреле 1974 года в Украинской ССР. Детские годы провел в небольшом городке Рубежное, расположенном в Луганской области. Юноша всерьез увлекался музыкой, осваивал игру на баяне и аккордеоне в Северодонецком музыкальном училище. Актерскому мастерству учился в национальном университете Киева. Был солистом групп «Игрушки» и «Полюс», работал телеведущим украинских каналов. Играл на сценах 3-х киевских театров, в том числе в «Молодом театре» и в «Браво». Первой супругой актера была Ольга Чурсина. Роман развивался стремительно, пара расписалась, но союз так же быстро распался. Со второй избранницей актер несколько лет прожил гражданским браком. Узаконили свои отношения Алексей и Светлана только в 2019 году. В семье есть единственный сын Саша. В кино актер начал сниматься с 2004 года. Дебютной была роль Нагрудного в детективной киноленте «Пять звезд». Алексей принимал участие в фильмах и сериалах «Страсти по Чапаеву» и «Кольцо с рубином». В 2019 году на экраны вышел фильм с участием Нагрудного «Сердце матери». Алексей – разноплановый актер. Он снимается и в драматических картинах, и в детективах, и в романтических кинолентах.